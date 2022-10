Rezultatet zhgënjyese në fillimin e sezonit, Lushnja shkarkon trajnerin

Katër ndeshje pa fitore nga të cilat dy disfata, i kanë kushtuar stolin trajnerit të Lushnjes në Katgorinë e Parë, Klodian Duros. Tekniku, nuk arriti të përmbushë pritshmëritë e drejtuesve për një skuadër kompetitivë e cila pas shumë vitesh në inferiore pretendon rikthimin në Superiore.

Mirëpo, kur janë luajtur gjashtë ndeshjet e para, Lushnja renditet në vendin e 12-të me vetëm pesë pikë në klasifikim me drejtuesit që në këtë formë penalizojnë trajnerin Duro. Punën deri në emërimin e trajnerit të ri do ta vazhdojë dyshja Hasalli-Gazheli.

Ky i fundit ishte emëruar në krye të Lushnjes në fillimin e sezonit, mirëpo tashmë do të duhet të mendojë për një tjetër aventurë. Kujtojmë se në të kaluarën Duro ka trajnuar edhe klube si Kukësi, Kamza, Luftëtari apo Ferronikeli në Kosovë.