Rikthehen infektimet, katër lojtarë të klubit italian pozitivë me Covid-19

Covid-19 është rikthyer të infektojë futbollistë. Klubi i Fiorentinës ka njoftuar se katër futbollistë kanë rezultuar pozitivë në testet e kryera.

Emrat nuk bëhen të ditur, teksa mësohet se lojtarët nuk kanë simptoma. Ata janë izoluar menjëherë dhe do të monitorohen në vazhdimësi nga mjekët e Fiorentinës.

Klubi nga Firence përforcoi mesin e fushës me Rolando Mandragora, ndërkohë që pritet edhe zbarkimi i Luka Jovic, sulmuesit serb që mbylli aventurën me Real Madrid.

24-vjeçari serb do të kryejë kontrollet mjekësorë ditën e premte dhe më pas do të firmosë kontratën me klubin e Serie A.

