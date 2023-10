Rikthehet Broja, Sylvinho publikon listën për ndeshjen me Çekinë

Trajneri i Shqipërisë, Sylvinho publikoi listën me lojtarët e grumbulluar për ndeshjen e datës 12 tetor ndaj Republikës së Çekisë dhe atë miqësore ndaj Bullgarisë më datë 17 tetor. Bie në sy rikthimi i Armando Brojës. Sulmuesi ka “hedhur pas krahëve” dëmtimin dhe për herë të parë do të jetë nën urdhrat e teknikut brazilian të kombëtares ndërsa jashtë liste ka mbetur Odise Roshi teksa është konfirmuar pjesa tjetër e futbollistëve.

Lojtarët e grumbulluar:

Kujtojmë se ndeshja ndaj Çekisë është e rëndësisë së veçantë pasi në rast të një rezultati pozitiv, kuqezinjtë do të bënin një hap të madh drejt kualifikimit për në Euro 2024 që do të zhvillohet verën e ardhshme në Gjermani. Shqipëria do të nisë zyrtarisht përgatitjet të hënën, më 9 tetor, në “Shtëpinë e Futbollit”. Lojtarët do të grumbullohen në kryeqytet, ndërkohë që është programuar që trajneri Sylvinho të dalë në konferencë për mediat ditën e shtunë prej orës 11:00 në sallën e konferencave në “Shtëpinë e Futbollit”.

Aktualisht, Shqipëria mban vendin e parë me 10 pikë në Grupin E, kuqezinjtë ndiqen nga Çekia me tetë pikë, po me tetë pikë është edhe Moldavia e vendit të tretë ndërsa në vend të katërt renditet Polonia me gjashtë pikë teksa grupin e mbyllin Ishujt Faroe me vetëm një pikë.

Kombëtarja kuqezi do t’i luajë në “Air Albania” të dyja ndeshjet e tetorit. Fillimisht Shqipëria përballet me Çekinë më 12 tetor, prej orës 20:45, ndërsa më pas në program është miqësorja me Bullgarinë më 17 tetor, ora 18:00.