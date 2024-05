Rikthehet Courtois, Ancelotti: Luan titullar, ndaj Bayernit i takon…

Carlo Ancelotti u shfaq para mediave në konferencë për shtypin pas seancës së fundit stërvitore para ndeshjes kundër Cádizit, në Santiago Bernabéu, që korrespondon me javën e 34-t të La Ligas.

Trajneri italian ka analizuar situatën aktuale të skuadrës së bardhë: “Nuk kemi menduar asgjë sepse nuk kemi fituar asgjë. Do ta mendojmë ditën që të jemi matematikisht kampionë. Objektivi i vetëm është të marrim tri pikët në këtë ndeshje,” tha italiani.

Ndeshja kundër Cádizit: “Objektivi është të shtojmë tri pikë në renditje për t’iu afruar fitimit të kompeticionit. Ne nuk mendojmë se çfarë mund të ndodhë më pas. Vetëm për të përmbushur objektivin tonë kundër një skuadre që po lufton për të mos rënë nga kategoria dhe që do të vijë në “Bernabeu me dëshirë dhe entuziazëm për të fituar pikë”.

Një sezon unik: “Nuk më ka ndodhur kurrë që të kem një sezon me vetëm dy humbje. Shpresoj që të vazhdojmë me këtë seri deri në fund të sezonit. Skuadra ka bërë shumë mirë dhe të gjithë kanë kontribuar shumë çdo ditë. Arritëm në fazën finale shumë i emocionuar dhe me “Dua shumë të fitoj tituj”.

Rikthimi i Courtois: “Ai është mirë. Nesër do të luajë pas një kohe të gjatë. Është një lajm i mirë për ne që ai është kthyer, si me Militão. Ai është mirë, me entuziazëm të madh dhe të gjithë jemi të kënaqur me të. Finalja që kemi në mendje është të mërkurën kundër Bayernit. Lunin do ta luajë atë dhe më pas do të shohim.”