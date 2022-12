Riktheu kombëtaren në Kupën e Botës, Polonia largon ish-trajnerin e Legias

Federata Polake e Futbollit njofton se nuk do të rinovojë kontratën e trajnerit Czesław Michniewicz. Ky i fundit mori drejtimin e kombëtares më datë 31 janar të vitit 2022, por mesa duket nuk do ta mbushë vitin në krye të saj edhe pse ish-tekniku i Legias ia doli ta kualifikonte Poloninë në Kupën e Botës së Katarit, një arritje e madhe për skuadrën e udhëhequr nga kapiteni Lewandowski.

Madje, për t’i dhuruar edhe më shumë lavdi pjesëmarrjes në Botëror, Michniewicz e udhëhoqi skuadrën në fazën e 1/8-tave për herë të parë pas 32 vitesh teksa u eliminuan nga Franca. Tashmë, polakët do të vihen në ndjekje të një emri të ri, me synimin për t’u kualifikuar në Europian ku kujtojmë se gjenden në një grup me Shqipërinë, aty ku bëjnë pjesë edhe Çekia, Moldavia dhe Ishujt Faroe.