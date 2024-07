Rikthimi i Enzo Fernandezit të Chelsea, Maresca: Ka kërkuar falje, situata është sqaruar

Pas rreth një jave, Enzo Fernández t’i bashkohet skuadrës së Chelsea-t në përgatitjet parasezonale, por mbetet për t’u pare së si do të pritet në skuadër pas videos me përmbajtje raciste gjatë festimeve për suksesin në Copa América.

Trajneri i ri i bluve të Londrës, Enzo Maresca, nuk beson se do të ketë çarje në skuadër kur lojtari të bashkohet me shokët e tij në datën 29, në kampin stërvitor në Shtetet e Bashkuara.

“Të jem i sinqertë, nuk mendoj kështu. Unë kam folur tashmë me të gjithë. Nuk mendoj se do të kemi ndonjë problem kur Enzo të kthehet. Lojtari dhe klubi sqaruan situatën. Është e mrekullueshme që lojtari bëri një deklaratë me një falje publike. Nuk ka asgjë për të shtuar, situata është e qartë dhe është sqaruar”, tha ai.

I pyetur nëse do të kishte ndonjë problem në skuadër, duke qenë se Chelsea ka shtatë lojtarë francezë me ngjyrë ose me raca të përziera (Fofana e cilësoi momentin si “racizëm i shfrenuar”), Maresca u përgjigj:

“Në fund të fundit, ata janë të gjithë njerëz. Nuk ka asnjë qëllim të keq nga asnjë prej tyre.”

Në krah të tij ishte kapiteni Reece James, i cili pranoi disa shqetësime: “Është një situatë e vështirë dhe Enzo e kuptoi se kishte gabuar dhe shpejt ngriti dorën për t’i kërkuar falje klubit, ekipit dhe njerëzve të ofenduar. Fola me Enzon dhe të gjithë të përfshirët, por bisedat duhet të qëndrojnë brenda nesh.”

Chelsea lëshoi ​​një deklaratë javën e kaluar duke thënë se kishte filluar një proces të brendshëm disiplinor për rastin në fjalë.

