“Rikthimi” i Ramos, Modric: Legjendë e Realit, ta presim me dashuri!

Sergio Ramos po përgatitet për rikthimin në Madrid edhe pse si pjesë e klubit të Paris Saint-Germain, që do të ndeshet me Realin të mërkurën në orën 21:00.

Ndonëse nuk do të jetë në fushë në ndeshjen e dytë të 1/16-ave të Champions League kundër Realit, mbrojtësi spanjoll do të udhëtojë me bashkëlojtarët e tij dhe me siguri do të jetë i pranishëm në tribuna.

Luka Modric e pret me krahë hapur dhe shpreson që edhe Bernabeu do ta mirëpresë spanjollin: “Unë flas me Sergion pothuajse çdo ditë, Bernabeu duhet ta mirëpresë atë me dashuri. Sergio është një legjendë e këtij klubi dhe një nga mbrojtësit më të mirë në historinë e futbollit. Nuk po e them këtë sepse jam mik me të, por ai është mbrojtësi më i mirë që kam parë te Real Madridi. Jam i sigurt se, për gjithçka që ka dhënë, ai do të mirëpritet me dashuri sepse e meriton”.

Takimi i parë i kësaj faze mes Real Madrid dhe PSG-së, u mbyll me fitoren e këtyre të fundit me rezultatin 1-0 në “Parc de Princes”.