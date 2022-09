Ringritja e Gjermanisë, Thomas Muller tregon shembullin që duhet ndjekur

Gjermania e mbylli në vendin e tretë fazën e grupeve të Nations League, duke shmangur rënien në Ligën B. Katër herë kampionët e botës nuk po kalojnë një moment të mirë dhe kjo u pa qartë edhe në sfidën ndaj Anglisë. “Panzerat” po udhëhiqnin me rezultatin 2-0, por në pak minuta e panë veten në disavantazh, pasi Anglia ia doli të rikthente rezultatin. Gjithsesi, Havertz barazoi dhe gjithçka mbyll 3-3.

Thomas Muller, lojtari më me eksperiencë i ekipit, menjëherë pas sfidës kërkoi që si shembull për ringritjen e kombëtares të merret Reali i Madridit.

“Ndoshta Reali i Madridit është shembull për ne. Kam luajtur me shumë trajnerë, përfshirë Carlo Ancelottin, i cili ka fituar shumë trofe. Kur gjërat nuk shkojnë mirë, gjithçka ka të bëjë me ringritjen dhe ruajtjen e besimit. Si shembull do të bënim mirë të ndiqnim këtë.”

Thomas Müller e njeh shumë mirë Ancelottin dhe mënyrën e tij të punës, pasi Italiani ka qenë në krye të skuadrës bavareze për më shumë se 1 vit, midis 2016 dhe 2017. Ancelotti ia doli mbanë të fitonte Bundesligën, por dështoi në Champions League, ku u eliminua nga Reali i Madridit në çerekfinale.