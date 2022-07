Rinisin bisedimet, Nedim Bajrami afër kalimit tek ekipi që luan në Europë

Fiorentina nuk ka hequr dorë nga Nedim Bajrami. Klubi nga Firence po punon për të transferuar mesfushorin ofensiv të Empolit nën urdhrat e Vincenzo Italianos, i cili pëlqen shumë karakteristikat e 23-vjeçarit nga Tetova.

Bajrami bëri shumë mirë në sezonin e parë në Serie A me Empolin, edhe pse shfaqi oshilacione gjatë kampionatit. Lojtari i kombëtares shqiptare realizoi gjashtë gola në kampionatin italian.

Nëntë gola realizoi Bajrami në total me gjithë Kupën e Italisë në sezonin e fundit me Empolin, ndërkohë që tani shpreson të transferohet te Fiorentina, që do të garojë në Conference League sezonin e ri.

Klubet kanë marrëdhënie të mira mes tyre dhe në operacionin e kalimit të lojtarit shqiptar në “Artemio Franchi” pritet të përfshihet edhe polaku Zurkowski, i cili është pranë rikthimit tek Empoli.

