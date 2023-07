Rinovim i rëndësishëm para Europës, sulmuesi dhe Egnatia bashkë edhe për dy vite

Jo vetëm me mendjen te merkato në hyrje. Te Egnatia kujdesen edhe për elementët e rëndësishëm të organikës dhe së fundmi rrogozhinasit njoftojnë rinovimin e kontratës me Raphael Dwamena. Sulmuesi dhe drejtuesit kanë gjetur gjuhën e përbashkët me ganezin, dhe për dy vitet e ardhshme, deri në vitin 2025, 27-vjeçari do të jetë pjesë e Egnatias.

Dwamena u bashkua me rrogozhinasit në janarin e këtij viti dhe ia doli të spikaste në pjesën e dytë të sezonit të kaluar teksa në 18 ndeshje me fanellën e rrogozhinasve shënoi 11 gola, pa lënë mënjanë edhe shtatë asiste.

Rinovimi me sulmuesin është padyshim një lajm i mirë edhe për trajnerin Edlir Tetova i cili po mendon për ndeshjen e turit të parë në Conference League, aty ku rrogozhinasit i pret përballja e dyfishtë me armenët e Ararat. Ndeshja e parë do të zhvillohet në transfertën armene më datë 13 korrik ndërsa sfida e kthimit luhet një javë më pas në Shqipëri.