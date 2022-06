Rinovim për rekord, mesfushori spanjoll firmos kontratë 10-vjeçare

Besnikëria në futboll është një element që shihet gjithnjë e më rrallë, pasi futbollistët vazhdimisht tentojnë të ndërrojnë skuadra, kryesisht për të rritur të ardhurat, por edhe për të provuar eksperienca të reja.

Megjithatë nuk ndodh kështu me mesfushorin 23-vjeçar Pepelu, i cili sapo ka rinovuar me klubin e Levantes, duke u lidhur përjetësisht me të, pasi ka firmosur një kontratë që do ta mbajë në Valencia deri në verën e 2032-shit.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi i Levantes, që sezonin e ardhshëm do të garojë në Segunda Division, megjithatë kjo nuk e ka penguar Pepelu që t’i premtojë besnikëri skuadrës dhe të rinovojë për 10 vitet e ardhshme.

Pepelu është rritur në akademinë e Levantes dhe ka luajtur kryesisht për klubin valencian, ndonëse numëron edhe tre eksperienca te Hercules, Tondela e Vitoria Guimaraes, në huazim.