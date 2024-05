Rinovimi i De Rossit dhe emërimi i drejtorit të ri teknik, Roma përgatit njoftimin e dyfishtë

Daniele De Rossi e transformoi Romën sapo mori detyrën e lënë nga i shkarkuari Mourinho. Ai i bindi të gjithë, nga fansat e deri tek ekspertët, por mbi të gjitha i bindi Friedkins, të cilët tashmë janë gati ta konfirmojnë dhe të bëjnë një projekt të ri teknik rreth tij. Dhe rreth drejtorit të ri sportiv.

Të gjithë e pëlqejnë shumë trajnerin e verdhekuqve dhe rinovimi i kontratës, që skadon në fund të sezonit, është thjesht formalitet. Kështu shkruan edicioni online i “Corriere dello Sport”.

Njoftimi zyrtar për rinovimin e kontratës, e cila me gjasë do të jetë dyvjeçare, me opsion zgjatjeje deri në vitin 2027, do të arrijë së shpejti. Dhe ndoshta do të jetë në të njëjtën kohë me zyrtarizimin e drejtorit të ri sportiv: Friedkins kanë shqyrtuar të gjitha aplikimet dhe kanë identifikuar profilin e përshtatshëm, i cili për momentin mbetet “top secret”, pasi është i lidhur me një klub tjetër deri në qershor.