Rinovimi i francezit Coman, i treti më i paguar te Bayerni

Kingsley Coman ka marrë atë që dëshironte. Sipas “L’Equipe”, francezi do të rinovojë me Bayernin e Mynihut, me kontratën aktualë që skadon në vitin 2023. Sipas informacionit të siguruar nga prestigjiozja franceze, kohëzgjatje e kontratës së re do të jetë për tre vjet.

Me këtë rinovim, anësori francez do të jetë mes tre futbollistëve më të paguar të klubit bavarez. Paga e tij do të jetë mes 18 dhe 20 milionë euro bruto në sezon. Kjo është më shumë se dyfishi i kontratës aktuale dhe lë pas edhe pagat e e nënshkrimeve të fundit, siç është Leroy Sane.