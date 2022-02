Rinovimi i Koulibaly? Napoli kalon tavanin e pagave

Negociatat mes Napolit dhe Kalidou Koulibaly për rinovimin e kontratës së senegalezit duken në rrugën e duhur. Sipas asaj që raportohet nga “Rai Sport”, De Laurentiis dëshiron të zgjasë marrëveshjen me kapitenin “blu” dhe vetëm për të do të shkelet tavani i pagave.

Klubi i Napolit i ofroi senegalezit 5 milionë euro neto deri në vitin 2026, pa përjashtuar bonuset shtesë të lidhura me variabla të shumtë. Do të nevojiten më shumë bisedime për t’u përpjekur për të arritur nënshkrimin, me interesin që kanë shfaqur nga Premier League dhe Bundesliga, me klube që do të ofronin më shumë (të paktën 7 mijë euro neto).

Megjithatë te Napoli po punojnë për ta bindur lideri e tyre që të qëndrojë dhe zgjasë kontratë, me mbrojtësin që ende nuk ka lënë të kuptohet qartë nëse dëshiron rinovimin apo largimin nga Napoli.