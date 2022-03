Rinovimi me Handanovic, zbulohet propozimi i Interit

Samir Handanovic është pjesë e Interit prej vitit 2012. Portieri slloven ndodhet në vitin e fundit të kontratës, por ai ka dëshirë të vijojë karrierën te kampionët e Italisë.

Drejtuesit e klubit zikaltër po përgatisin rinovimin me “gardianin” 38-vjeçar. Mediet italiane raportojnë se Handanovic e pret kontrata e re deri në 2024, teksa paga e tij prej 3.5 milionë eurosh në sezon do të reduktohet në akordin e ri.

Në qershor do të zbarkojë Andre Onana, i cili do të vijë me parametra zero nga Ajax. Portieri afrikan do të rivalizojë fort për një post titullari me Handanovic, me Inzaghin që është i qetë në lidhje kuadratin.