Rinovimi me “yllin” portugez, Milani duhet të investojë shumën e madhe

Leao dëshiron të qëndrojë te Milani, Milani edhe më shumë dëshiron ta mbajë Leaon. Vullneti i të gjithëve është i qartë, por sërish nuk mjafton për nënshkrimin e rinovimit të kontratës, që skadon në qershor 2024. Pse? E thjeshtë, “nyja” që duhet zgjidhur janë paratë. Portugezi aktualisht fiton “vetëm” një milion e gjysmë euro në sezon dhe është e qartë për të gjithë se nevojitet një rregullim thelbësor i pagës. Lojtari më i mirë i Serisë A sezonin e kaluar kërkon 7 milionë euro në sezon, për momentin shumë për politikën e pagave të vendosura nga klubi kuqezi.

Negociatat kanë nisur muaj më parë dhe Paolo Maldini po përpiqet në çdo mënyrë për të gjetur një zgjidhje. Nevojitet një përpjekje ekonomike nga ana e pronarit të ri, madje Gerry Cardinale e kinsideron prioritet rinovimin e numrit 17. Marrëveshja mund të gjendet për 6 milionë euro për pesë vjet, por nuk është e vetmja “nyjë” që duhet zgjidhur. Është edhe dëmshpërblimi prej 19 milionë eurosh (me interesa) që do të derdhen në arkën e Sportingut të Lisbonës për ndërprerjen e njëanshme të kontratës në vitin 2018.

Ditët e fundit, Maldini, siç shkruajnë në Portugali, do të është takuar me drejtuesit luzitanë për t’u kërkuar zbritje sa i përket dëmshpërblimit. Milani do të duhet të vendosë nëse do të investojë 65 milionë euro për portugezin: 50 milionë për kontratën, falë dekretit të rritjes, dhe 15 për Sportingun.

Leao nuk ka ndërmend të largohet nga Milani dhe këtë e dëshmoi në ditët e fundit të gushtit, kur refuzoi Chelsea-n. Portugezi ka shpërthyer te kuqezinjtë, por me të drejtë e di mirë vlerën e tij dhe 7 milionë eurot e kërkuara nuk janë çmenduri në krahasim me pagat e kampionëve të tjerë.