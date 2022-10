Rinovimi/ Tottenham gati ta “blindojë”, Conte “parakalon” Klopp

Antonio Conte ndodhet në vitin e fundit të kontratës me Tottenhamin. Në klubin anglez janë të kënaqur me punën e trajnerit italian dhe duan të vazhdojnë bashkëpunimin me të.

Football Insider shkruan se Spurs po përgatitin një rinovim “faraonik” për të bindur Conten të mos largohet nga Londra. 53-vjeçarin e pret një pagë sezonale prej 20 milionë paund nëse firmos kontratën e re.

Drejtuesit e klubit londinez dëshirojnë të zyrtarizojnë marrëveshjen e re me italianin përpara merkatos së dimrit, që do e kthente italianin në trajnerin e dytë më të paguar në ishull pas Pep Guardiolës, duke “parakaluar” Jurgen Klopp të Liverpoolit.

Conte mori drejtimin e Tottenhamit në nëntorin e vitit të kaluar. Ai ia doli të kualifikojë skuadrën angleze në Champions League, teksa sezonin e ri në Premier e ka nisur shumë mirë. “Gjelat” renditen në vendin e tretë me 4 pikë më pak se kryesuesit e Arsenalit.