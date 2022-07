Rinovon kontratën/ Tërheqja? Buffon: Kam vetëm 2 vite te Parma, nuk jam 100 vjeç

Gianluigi Buffon nuk di të dorëzohet dhe për të mosha është thjesht një numër.

Portieri ka rinovuar deri në 2024-ën me Parmëm dhe aty ka diskutuar të ardhmen.

“Parmalive.com” raporton se Buffon theksoi se nuk është i vjetër për të luajtur futboll, pasi nuk është 100 vjeç.

“Dhjetë vjet në Parma në jetën e parë, pastaj njëzet vjet në Juve në jetën e dytë, pastaj një në Paris, dy në Juve dhe tani mbyll rrethin në Parma dhe jam në vitin e dytë. Dhe unë nuk jam 100 vjeç.

Do dal në pension në moshën 55 vjeçare? Pak a shumë. A do të stërvitem pas tërheqjes? Unë kam menduar për kaq shumë vite se kur do të ndalem. Kam 10 vjet që mendoj për të, por më pas vazhdoj gjithmonë. Mendoj se kam pasur përvoja të rëndësishme që më lejojnë të njoh botën e futbollit, por nuk jam 100% i sigurt se do të qëndroj në këtë botë pas pensionimit si futbollist. Ndoshta do të përjetoj diçka tjetër, e njoh futbollin, jam kurioz dhe më pëlqen të njoh edhe botë të tjera.

Më i forti me të cilin kam luajtur? Nuk e përmend, por mund të them 5 italianët më të fortë, sulmues sepse përndryshe përmend 108. Baggio, Totti, Del Piero, Pirlo dhe Cassano. Të huaj them Thuram, Neymar, Mbappe, CR7, Ibra dhe them vetëm sulmues sepse janë ata që në fund të bien në sy dhe të bëjnë të ëndërrosh. Është gjithashtu e vështirë të zgjedh momentin tim më të mirë. Në një karrierë si e imja nuk ka një dhe po ashtu ka po aq momemte të vështira. Momenti më kulminant i kënaqësisë ishte kampionati botëror, isha 28 vjeç. Unë isha duke luajtur në 11-she. Mendova se isha në fund dhe nuk isha as në gjysmë të rrugës”-tha 44-vjeçari.