Rival amerikan për Kristian Prengën, SuperSport sjell përballjen e zjarrtë

Kristian Prenga rikthehet në ring në datën 25 mars, me synimin e vetëm për të vijuar ecurinë fantastike prej 12 fitoresh me KO. Boksieri 32-vjeçar do të matë forcat me amerikanin Samuel Crossed në Boardwalk Hall, Atlantic City.

Kundërshtari i Prengës në karrierën e tij numëron 15 ndeshje, prej të cilave ka fituar 11. 7 prej fitoreve i ka mbyllur me KO. Kjo është ndeshja e parë për këtë vit për boksierin shqiptar.

“Luftëtari” mirditor, për të fundit herë u ngjit në ring në nëntor të vitit të shkuar, ku mundi Alvin Davie. Prenga ka nisur prej javësh përgatitjet për këtë sfidë shumë të rëndësishme.

Me qëllimin për të arritur një sukses tjetër që do e afronte me një duel për një titull botëror. Si në të gjitha përballjet e tjera, Prenga do të ketë mbështetjen e të gjithë tifozëve shqiptar në New Jersey.

Sfida mes Kristian Prengës dhe Samuel Crossed do të vijë live dhe ekskluzivisht në ekranin e Supersport, në platformën Digitalb.