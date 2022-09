Robert Lewandowski “dërgon” Ukrainën në Botërorin e Katarit

Ukraina nuk ia doli të sigurojë një biletë për në Katar 2022, pasi e eliminoi Uellsi në finalen e Play Off-it, megjithatë flamuri i vendit do të jetë i pranishëm në eventin më të madh futbollistik të globit.

Kjo falë përfaqësueses polake dhe Robert Lewandowskit, që ka premtuar se në Katar 2022 do të mbajë në krah shiritin e kapitenit me flamurin e Ukrainës, në formë solidariteti me fqinjët që prej fillimit të vitit janë në luftë me Rusinë.

Lajmin e ka bërë të ditur ish sulmuesi legjendar i Ukrainës, Andriy Schevchenko, i cili vizitoi përfaqësuesen polake në grumbullim dhe deklaroi bashkë me Lewandowskin, vendimin për shiritin e veçantë në krah të kapitenit të Polonisë.