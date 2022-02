Robinhon e përndjek përdhunimi i shqiptares, kërkohet esktradimi për brazilianin

Në vitin 2017, në Milano të Italisë, Robinho me pesë shokë të tjerë u shndërruan në personazhë të urryer teksa ishin autorë të përdhunimit të një vazjë 22-vjeçare me origjinë shqiptare. Një ngjarje e cila ende ka efekt te braziliani teksa së fundmi në muajin janar, gjykata italiane e cila e ka shpallur 38-vjeçarin fajtor mbi këtë ngjarje i kërkon autoriteteve braziliane ekstradimin e tij.

Kjo për arsye se Robinho duhet të kryejë nëntë vite burg. Por, situata është e komplikuar duke qenë se në Brazil nuk e kanë ligjin për ekstradim dhe asnjë shtetas i këtij vendi nuk mund të largohet për të kryer dënimin në njën tjetër shtet.

Sakaq, Robinho do të dënohej me burg nëse largohet nga Brazili, apo nëse kapet në një shtet që ka ligjin e ekstradimit me Italinë.