Roma firmosi me Dybala, Lazio pranë rekordmenit të Realit

Ndërkohë që Roma siguroi shërbimet e Paulo Dybala dhe tifozët vijojnë të abonohen në masë për sezonin e ri, te Lazio ekziston një tjetër klimë. Ultrasit bardhekaltër kanë protestuar kundër drejtuesve të klubit dhe i paktë është numri i tyre që kanë konfirmuar praninë në duelet e sezonit 2022/2023 të Serie A në “Olimpico”.

Drejtuesit e Lazios po tentojnë t’i dhurojnë trajnerit Sarri dhe tifozëve një përforcim të rëndësishme në merkato. Bëhet fjalë për Marcelon, i cili mbylli aventurën 15-vjeçare me Real Madrid, duke u kthyer në futbollistin më fitues në historinë e klubit spanjoll.

Anësori i majtë ka dalë lojtar i lirë dhe gjatë kësaj kohe ka marrë oferta të ndryshme. Në Ligue 1 e duan Marseille dhe Lyon, ndërkohë që drejtuesit e Lazios kanë nisur bisedimet me agjentët e tij.

34-vjeçarin e tundon jo pak kalimi në Serie A, por braziliani kërkon një kontratë 3-vjeçare me pagë 2.5 milionë euro në sezon. Marcelo fitoi 25 trofe me Realin, ekip me të cilin ka regjistruar 544 ndeshje, 38 gola dhe 103 asiste.

