Roma merr pikë në “Allianz Stadium”, ndihmon edhe Kumbulla/ Torino habit rivalët, Berisha e ndjek nga stoli

Juventus-Roma janë ndarë me nga një pikë, në një ndeshje që ishte shumë e luftuar. Skuadra nga Torino mori avantazhin që në minutën e 2’, me Vlahovic që gjeti rrugën drejt rrjetës. Në minutën e 25’ Juve do të realizonte sërish, por pas verifikimit në VAR, goli u anulua pas një prekje të topit me dorë nga Locatelli.“Zonja e Vjetër” mbajti avantazhin deri në minutën e 69’, kur Abraham do t’i dhuronte avantazhin skuadrës së Jose Mourinhos pas një asisti nga Dybala.

Për të mbrojtur barazimin, trajneri portugez largoi Dybalan nga fusha e lojës dhe aktivizoi në vendin e tij lojtarin e kombëtares shqiptare, Marash Kumbullën, pra një sulmues për një mbrojtës. Këtë zëvendësim Mourinho e bëri në minutën e 78’ dhe Kumbulla e vërtetoi që ishte vendimi më i mirë i mundshëm që tekniku mund të merrte.

Pas javës së tretë të Seria A, Roma renditet në vend të katërt me 6 pikë, teksa Juventus qëndron në vend të gjashtë me 4 pikë.

Ekipi i Torinos deri në këtë momente mund të cilësohet si surprizë e këtij edicioni të Seria A. Torino fitoi me rezultatin 1-2 në transfertë ndaj Cremoneses. Ishin pikërisht miqtë ata që gjetën rrugën drejt rrjetës, duke shënuar në minutën e 17’ me Vlasic. Ndërsa Radonjic dyfishoi rezultatin për ekipin e tij në minutën e 65’, megjithatë në ndryshim nga Kumbulla te Roma, portieri i kombëtares shqiptare, Etrit Berisha, e ndoqi ndeshjen e ekipit të tij nga stoli.

Cremonese tentoi të kundërpërgjigjej dhe ia doli që të realizonte në minutën e 80’ me Sernicola-n, por në fund nuk mundi të merrte asnjë pikë në këtë javë. Pas raundit të tretë të Seria A Torino qëndron në vend të dytë me 7 pikë, po aq sa Lazio i vendit të parë, teksa Cremonese qëndron në vend të 19-të me 0 pikë.