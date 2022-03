Roma triumfon mes vuajtjesh ndaj Vitesses, Feyenoord e Slavia prekin kualifikimin

Roma vuan jo pak në transfertën ndaj Vitesse Arnhem në Holandë, megjithatë ia del të fitojë me rezultatin minimal 0-1 dhe të hedhë një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit. Vendasit e nisën vrullshëm dhe iu afruan golit në të paktën 4-5 raste gjatë 30 minutave të para, por nuk u treguan të saktë para portës së Rui Patricios.

Nga ana tjetër verdhekuqtë gjetën golin në shtesën e pjesës së parë me anë të portugezit Oliveira, i cili në pjesën e dytë u bë protagonist negativ, duke u ndëshkuar me karton të kuq dhe lënë Romën me një lojtar më pak për më shumë se 10 minuta.

Gjithsesi të besuarit e Jose Mourinhos ia dolën të rezistojnë dhe të marrin fitoren, që do ta bëjë edhe më të lehtë sfidën e kthimit në “Olimpico” javën e ardhshme.

Hedh një hap të sigurt drejt kalimit në turin tjetër edhe Feyenoordi, që triumfoi me rezultatin 2-5 në transfertën ndaj serbëve të Partizanit të Beogradit. Vendasit kaluan dy herë në avantazh, por nuk ia dolën ta ruajnë, teksa në pjesën e dytë holandezët ishin të papërmbajtshëm, duke shënuar 4 herë dhe bërë që sfida e radhës në Roterdam të kthehet në një ndeshje përgatitore.

Fitore të thellë morën edhe çekët e Slavias së Pragës, që triumfuan me shifrat 4-1 ndaj austriakëve të Lask Linz dhe tashmë e shohin veten me një këmbë në fazën çerekfinale. Sor shënoi dy herë në pjesën e parë për Slavian, ndërsa më pas ishin ish-sulmuesi i Skënderbeut, Piter Olayinka dhe Traore, që kompletuan suksesin.

Një gol i Jasmin Kurtic i dha fitoren Paokut të Selanikut në sfidën ndaj Gentit, megjithatë kualifikimi mbetet tërësisht i hapur dhe do të vendoset vetëm javën e ardhshme në ndeshjen e kthimit në Belgjikë.