“Romero Show”, Almeria i merr një pikë Atleticos

Atletico Madrid barazoi në transfertë me rezultatin 2-2 ndaj Almerias në javën e 26-të të kampionatit spanjoll. “Los Colchoneros” shënuan që në minutën e dytë të takimit me anë të argjentinasit Angel Correa, që shfrytëzoi më së miri asistin e Reinildos. Me kalimin e minutave, vendasit nisur dhe nga mbështetja e publikut, reaguan në disa tentativa dhe arritën të gjejnë baraspeshën me futbollistin e sapo ardhur nga Milani, Luca Romero. Pjesa e parë e takimit u mbyll në barazim 1-1, me pretendimet e skuadrës së Almerias për një penallti në minutën e 39-të, por që nuk u gjykua e drejtë nga arbitri ose sistemi “VAR”.

Në të dytën, Atletico u hodh në sulm për golin e avantazhit dhe e gjeti me një tjetër argjentinas, Rodrigo De Paul. Por, festa e madrilenëve nuk zgjati shumë, me Luca Romeron që gjeti golin e dytë të tij dhe të skuadrës vendase. Minutat pasuese nuk sollën më rrezikshmëri, me 2 skuadrat që ndanë nga një pikë në “Power Horse Stadium”

Me këtë barazim, Atletico Madrid shkoi në kuotën e 52 pikëve, duke ruajtur vendin e katërt, por më rrezikun që vjen nga Athletic Bilbao, pasi një fitore e baskëve në transfertë ndaj Real Betis, i barazon ekipet në një kuotë pikësh.