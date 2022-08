Ronaldo kërkon largimin, United gjen zëvendësuesin e portugezit në Itali

Manchester United dëshiron të marrë austriakun Marko Arnautovic si zëvendësues të Cristiano Ronaldos, nëse portugezi vendos të largohet.

Sipas raportimeve nga mediet britanike “Djajtë e Kuq” tashmë kanë bërë një ofertë të parë prej nëntë milionë euro në drejtim të Bolognas.

Sulmuesi ka kontratë deri në 2024-ën me klubin italian, por duke ditur emrin e madh që mbart Manchester United, do ishte habi nëse 33-vjeçari nuk do e dëshironte këtë lëvizje.

Oferta e United është tunduese edhe për vetë Bolognan, me vlerën e kartonit të Arnautovic që nuk shkon më shumë se 6 milionë euro aktualisht. Megjithatë austriku është pjesë e rëndësishme e ekipit italian ndaj dhe nga Bologna mund të ketë një hezitim për ta pranuar propozimin e “Djajve të Kuq”.

33-vjeçari ka luajtur më parë në Premier League me West Ham, ndaj ky do të ishte një rikthim në elitën e futbollit anglez për Marko Arnautovic.