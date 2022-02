Ronaldo: Në Brazil e sulmojnë për jetën private, por mua Neymar më çmend!

Një nga legjendat më të mëdha të futbollit botëror, Ronaldo Luis Nazario de Lima, i njohur thjesht si Ronaldo ka folur së fundmi për patriotin e tij, Neymar. Ish-sulmuesi i famshëm, thekson se lojtari i PSG kritikohet shumë për jetën e tij private sidomos në vendlindje, megjithatë duke lënë mënjanë këtë pjesë, 45-vjeçari thekson se atë e “çmendin” cilësitë e Neymar.

“Neymar është një futbollist i jashtëzakonshëm, ia ka dalë të më superojë me statistika, por këtë ka bërë edhe me Zicon e Romarion. Ka numra të jashtëzakonshëm, me cilësitë e tij dhe me atë që bën në fushë mua më çmend.

Shënon shumë gola, duhet të diskutohet pse ende nuk e ka fituar Topin e Artë. Neymar si lojtar është shumë i fortë. Por, në Brazil nuk shohin vetëm pjesën e fushës, teksa duhet përmendur se e kritikojnë shumë për jetën e tij private”, u shpreh Ronaldo.