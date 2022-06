Ronaldo nuk kursehet: Homofobia është krim, jeni të ndaluar në stadium

Ronaldo fenomeni ka zbuluar publikisht qëndrimin e tij ndaj komunitetit LGBTQ +.

Nëpërmjet kanalit të tij në Twitch “Ronaldo TV”, ish-sulmuesi i Interit dhe Milanit, ka theksuar se homofobia është një problem shumë serioz në botën e futbollit.

“Homofobia është një problem shumë serioz, është krim dhe tifozët homofobikë nuk janë të mirëpritur në ndeshjet e Cruzeiros. Ju kujtoj se përveçse po bëni një krim po dëmtoni ekipin tuaj. Ky nuk është vetëm një mesazh për tifozët e Cruzeiros por për tifozët e të gjitha skuadrave. Ne Nuk mund ta lejojmë këtë sjellje në stadiume. Tashmë kemi marrë disa veprime, në Mineirao do të ketë flamurë ylberi dhe do të ketë një ylber në krahun e kapitenit. Ne do të përmbushim detyrimin tonë për të ndërgjegjësuar tifozët tanë se ky është një krim dhe se homofobikët nuk janë të mirëpritur në stadiumet tona.”-tha ai.

Ky reagim i Ronaldos vjen në një kohë, kur ish-lojtari brazilian Richarlyson deklaroi publikisht se është biseksual.

