Ronaldo, statistika e nxjerrin zbuluar: Ja pse nuk luan te United!

Cristiano Ronaldo duhet të rregullojë shënjestrën. Madje me shifrat e Opta-s në dorë, duket se i duhet ta rigjejë pasi e ka humbur. Ylli portugez nuk ia del më të jetë snajperi i pagabueshëm në zonë, pavarësisht nga prezencat e akumuluara. Përqindja e transformimit në gol ka zbritur në 5%.

Rrëzimi

Numrat nuk kanë ndjenja dhe nuk lënë vend për interpretime. Sipas statistikave, sulmuesi i Manchester United ka probleme të mëdha me finalizimin. Me vetëm një gol të shënuar në 9 ndeshje nga fillimi i sezonit 2022-2023 portugezi ka rënë edhe nga këndvështrimi i paraqitjeve. 0.07 gola për goditje dhe 430 minuta për të shënuar një gol. Një rënie drastike në krahasim me sezonin e kaluar kur në 30 ndeshje kaloi 18 herë portierin kundërshtar dhe ia doli që pavarësisht një sezoni jo dhe aq entuziazmues në nivelin e skuadrës, ta mbyllte vitin si kryegolashënues i klubit.

Vështirësitë

Ajo që shqetëson, gjithsesi përtej vetëm një goli të shënuar, është vështirësia për të arritur në goditjet drejt portës kundërshtare. Në sezonin 2021-2022 pavarësisht se iu desh të riambientohej me Premier League, Cristiano Ronaldo konvertoi në gol 16% të goditjeve në portën kundërshtare me 0.16 gola për çdo goditje. Ronaldo gjente golin çdo 137 minuta lojë. Shifra që janë përgjysmuar. Me këto numra që certifikojnë një vështirësi që shkon përtej shijeve të trajnerit, nuk është e vështirë të kuptosh se përse Ten Haag nuk ia del t’i gjejë një vend titullari çdo javë.

Zgjedhjet

Jo rastësisht ylli portugez ka luajtur si titullar vetëm 3 nga 12 ndeshjet e luajtura këtë sezon, dhe në javët e fundit në vend të tij është preferuar Marcus Rashford. Zgjedhje që mund të bëjë zhurmë në aspektin mediatik, por jo në këndvështrimin e një trajneri. Sulmuesi i kombëtares angleze ka shënuar deri tani 4 gola, dhe dy asiste në këtë sezon, numra që e vënë në këtë moment para Ronaldos në hierarkitë e trajnerit holandez.