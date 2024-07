Rooney i bindur: Mainoo do të shënojë nesër dhe do të jetë vendimtar për Anglinë

Ish-sulmuesi i Anglisë, Wayne Rooney, foli përpara ndeshjes finale të EURO 2024 të Kombëtares së vendit të tij kundër Spanjës.

Ai deklaroi me bindje se në finale do të shënojë Mainoo dhe se do të jetë vendimtar për fitoren e Anglisë.

“Kam një ndjenjë se Mainoo do të shënojë në finale dhe se ai do të jetë vendimtar. Nëse e shikoni atë në turne, Mainoo është pozicionuar mirë në sulm dhe mendoj se Spanja do të bëjë punën e saj dhe do të mbyllë hapësirat për Harry Kane, Foden, Bukayo Saka dhe Jude Bellingham, por kjo do t’i lërë hapësirë ​​Mainoo për të gjetur rrugën drejt rrjetës”-tha fillimisht ai.

Më tej, ish-futbollisti ktheu fokusin te Jude Bellingham, për të cilin theksoi se është duke u përmirësuar, ndërsa shtoi se ka besim që mund të gjejë formën e tij më të mirë me Kombëtaren.

“Bellingham bëri një punë të shkëlqyer për ekipin kundër Holandës dhe ai duket se ka gjetur ekuilibrin nga ana emocionale, unë shpresoja se do ta bënte. Ai ishte i frustruar në fazën e grupeve, si të gjithë lojtarët dhe është mirë të shohësh se ai e ka kapërcyer këtë. Unë mendoj se ai mund të arrijë nivel më të lartë me Anglinë, por prania e tij në fushë është e madhe dhe kjo e ndihmon jashtëzakonisht skuadrën tonë”-u shpreh Rooney.

Teksa sa u përket dy talenteve të Spanjës, Yamal dhe Nico Williams, ai u shpreh se Anglia do të duhet të mbrohet mirë.

“Anglia do të duhet të mbrohet mirë nga krahët në ndeshjen kundër Spanjës, pasi dy sulmuesit e saj të rinj janë kërcënimi kryesor. Lamine Yamal do të jetë plot vetëbesim pas golit të tij të mrekullueshëm kundër Francës dhe ai më kujton pak veten time siç isha në Euro 2004, një adoleshent që ka një shpërthim. Për mua Williams është i jashtëzakonshëm. Ai më kujton Cristiano Ronaldo-n kur ishte i ri. Ai merr topin dhe ndonjëherë përpiqet shumë, por zakonisht merr vendimet e duhura. Ai është një kërcënim i jashtëzakonshëm në situatat ballë për ballë dhe Anglia gjithashtu duhet të jetë shumë e kujdesshme me të”-përfundoi Rooney.