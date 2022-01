Rooney: Refuzova stolin e Everton, një ditë do drejtoj në Premier League!

Wayne Rooney refuzon skuadrën e tij të zemrës për të qëndruar te Derby County. Ish-sulmuesi i Manchester United i cili hapat e parë në karrierë i hodhi pikërisht te klubi nga Goodison Park, ka refuzuar ofertën e Everton për t’i besuar stolin pas shkarkimit të Rafael Benitez por ka qenë vetë Rooney që ka thënë jo. Në lidhje me këtë refuzim Rooney është shprehur: “Evertoni ka kontaktuar agjentin tim për të më ofruar vendin vakant të trajnerit. Ishte një vendim i vështirë por e kam refuzuar. Jam i sigurt se një ditë do të drejtoj në Premier League dhe mendoj që jam gati. Dhe nëse një ditë do të ulesha në stolin e Everton do të ishte diçka e madhe. Për momentin kam nisur një punë te Derby County të cilën duhet ta përfundoj me sukses”, deklaroi Wayne Rooney.