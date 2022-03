Rrapaj: Barazimi në derbi “ok”, Europa më e lehtë nga Kupa. E ardhmja? Ëndërroj Gjermaninë

Partizani luan në shtëpi kundër Egnatias takimin e radhës në Abissnet Superiore. “Demat” po kalojnë një moment të mirë, në dy takimet e fundit përballë Kukësit dhe Tiranës kanë marrë katër pikë dhe nuk kanë pësuar gol.

Vendi i tretë është pesë pikë larg dhe Arinaldo Rrapaj e cilëson detyrim fitoren ndaj ekipit rrogozhinas. 20-vjeçari vlonjat preku disa tema në konferencën për shtypin, duke komentuar edhe shortin në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, me Partizanin që do të sfidojë Vllazninë për një biletë për në finalen e madhe.

“Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë, krijuam raste, por derbi është derbi, kështu që jemi të kënaqur edhe me një pikë. Egnatia? Në çdo ndeshje futemi në fushë për të marrë tre pikët, do stërvitemi fort për fituar. Do e studiojmë kundërshtarin, do e sulmojmë te pikët e dobëta.

Shorti i Kupës? Çdo kundërshtar është i njëjtë, të tre ekipet janë shumë të forta. Goli jashtë fushe nuk vlen më, kështu që shpresoj të marrim rezultat pozitiv në ndeshjen e parë ndaj Vllaznisë. Mendoj se Europa është pak më e vështirë nga kampionati. Dy ndeshje janë në Kupë, do e kemi më të lehtë nga Kupa.

Ndryshimi midis Dajës dhe Mehmetit? Të dy janë trajnerë shumë të mirë, kanë strategji të ndryshme loje, por ndihem mirë me strategjinë që kërkon trajneri Mehmeti.

Jam përshtatur, kemi krijuar një grup shumë të fortë. Jam munduar të jap më të mirën, deri tani më ka ecur. Ky është sezoni më i mirë deri tani, shpresoj të vazhdoj kështu.

E ardhmja? Jam i përqendruar te Partizani, pse jo nëse vjen ndonjë ofertë. Do më pëlqente shumë të luaja në Gjermani”, deklaroi Rrapaj.