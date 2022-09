Rrëfehet e përdhunara nga Mendy: Më kapi duart nga pas dhe më thoshte “mos lëviz, mos lëviz”

Të tjera detaje dalin në dritë nga procesi gjyqësor që po zhvillohet në Angli kundër futbollistit të Manchester City-t, Benjamin Mendy. Mësohet se francezi ka përdhunuar një adoleshente teksa i mbante duart pas shpine dhe i thoshte: “Mos lëviz, mos lëviz”, tha një burim në gjykatë.

Viktima e supozuar, e cila ishte 19 vjeçe në atë kohë, pretendoi se ajo u sulmua në korrik të vitit të kaluar pas një feste në pishinë në shtëpinë e mbrojtësit të Manchester City-t në Prestbury, Cheshire, me një vlerë 4.8 milionë stërlina.

Një juri në Gjykatën Chester Crown pa një intervistë video që viktima e supozuar i dha policisë në shtator të vitit të kaluar, ku ajo pretendonte se ajo dhe një shoqe kishin pirë në një klub nate në Manchester përpara se të ktheheshin në shtëpinë e Mendy.

Ajo tha se kishte pirë vodka, tekila dhe shampanjë në klub përpara se të kthehej në shtëpi për të vazhduar festën në pishinë ku tha se ishte e dehur.

Ajo zbuloi: “Isha e dehur. Mbaj mend që isha në pishinë me djem që nuk i kishim takuar më parë. Të gjithë ishin në pishinë. Pastaj më kujtohet se isha në dhomën e ndenjes me Benin. Kujtimi im i parë ishte se isha në një divan dhe Beni ishte pas meje. Ai i kishte të dyja duart pas meje dhe po bënte seks me mua dhe më thoshte “mos lëviz, mos lëviz”. E tha tri ose katër herë.

Isha shtrirë në pjesën e përparme dhe po përpiqesha të largohesha. Mbaj mend që nuk mund t’i mbaja duart përpara.

Isha pak i frikësuar dhe mbaj mend se nuk ndihesha rehat. Doja të ngrihesha dhe të mos isha në atë situatë. Mund ta ndjeja atë brenda meje dhe duart e tij që më shtrëngonin fort.”

Mendy dhe shoku i tij, Louis Saha Matturie, 41 vjeç, edhe ai i akuzuar, i mohojnë akuzat dhe kanë thënë se çdo akt (seksi) ka qenë konsensual.