Rrëfimi i Gotze nga Klopp te Guardiola: Ende e shoh golin e finales së Botërorit, gabim që refuzova Liverpool

Mario Gotze ishte një nga lojtarët me më shumë pritshmëri në botën e futbollit, duke qenë se në moshë fare të re, fantazisti ia doli të shkëlqente me Borussia Dortmund nën urdhrat e Jurgen Klopp, por edhe me Bayern Munich ku luajti nën drejtimin e Pep Guardiolës. Ndërkaq, ishte protagonist edhe me Gjermaninë në Botërorin e vitit 2014, teksa shënoi golin vendimtar për të tijtë në finalen ndaj Argjentinës.

Por, karriera e 29-vjeçarit mori një tjetër rrjedhë ndërsa aktualisht është pjesë e PSV, teksa së fundmi në një rrëfim të gjatë, Gotze thekson se ende e sheh golin e shënuar në finalen e Botërorit, ndërsa shprehet se gaboi me vendimin për të refuzuar Liverpool. Nga ana tjetër, Gotze nxjerr në pah edhe diferencat mes trajnerëve Pep Guardiola dhe Manchester City që përballen këtë të dielë për të vendosur fatet e Premier League me skuadrat respektive Manchester City-n dhe Liverpool.

“Ndonjëherë e shoh golin e finales së Botërorit, më shfaqet papritur dhe them; Po ky është goli im! Nuk është se e kërkoj në Youtube, por më jep ende ndjesi shumë pozitive edhe pse e kam parë shumë herë.

Transferimi te Liverpool? Më pëlqejnë shumë stadiumet në Angli, kam luajtur kundër Arsenal, Manchester City apo Tottenham. Jam ende në kontakt me Jurgen Klopp dhe në të kaluarën kemi folur për t’u bashkuar te Liverpool. Por, nuk isha në momentin tim më të mirë nga ana mentale dhe ndaj nuk e konsoderova ofertën.

A pendohem? Po, duhej të isha transferuar te Liverpool, mora një vendim të gabuar. Klopp ka pasur ndikimin më të madh në karrierën time, ai di të jetë shumë kërkues, di të jetë shok, por ndonjëherë edhe shumë i ashpër. Por, kjo bën që ai të marrë më të mirën nga një futbollist dhe t’i shtyjë ata drejt performancave fantastike.

Këtë po bën edhe te Liverpool, pasi nuk është një trajner vetëm për lojtarët, por ndikon edhe te klubi. Ai dhe Guardiola janë figurat më të rëndësishme të karrierës sime. Nëse e takon Guardiolën jashtë fushe, ai interesohet për gjithçka. Kërkon të dijë si është familja, mund t’i hapesh për gjëra personale, pra është një person i mrekullueshëm. Është një mik. Por, në fushë pastaj ndryshon gjithçka.

Është shumë kërkues dhe ndonjëherë një lojtari i duhet diçka tjetër. Unë isha i mësuar me Klopp dhe bëja krahasimin mes të dyve, por tani kur ka kaluar kohë, më pëlqen ajo që bën Pep. Këtë vit titulli në Premier League është shumë tërheqës, mendoj se City në fund do të jetë fitues”, u shpreh Gotze.