Rrëfimi i Igli Tares: Jam gati për një projekt të ri, Milanit duhet t’ia kesh frikën gjithmonë

Gli Tare, ish-drejtor sportive i Lazios, ka dhënë një intervistë të gjatë për “TV Play”, duke komentuar kontaktet e supozuara që ka pasur në të kaluarën me Napolin për të marrë vendin e Giuntolit:

“Do të ishte e padrejtë të gjykoje këtë për një arsye të thjeshtë. Pozicionin që kam pasur te Lazio tani e ka një koleg te Napoli dhe e vendos veten në vendin e tij. Nuk kam pasur asnjëherë kontakt të drejtpërdrejtë me Napolin, kam dëgjuar shumë thashetheme, por askush nga klubi nuk më ka kontaktuar për të bërë një projekt së bashku ose për të kuptuar nëse mund të bashkëpunojmë së bashku. Drejtorit të Napolit i uroj gjithë të mirat për këtë sezon”.

Cili është projekti juaj ideal?

Nuk është çështja e emrit të klubit. Si një njeri i botës së futbollit, puna jashtë Italisë nuk më tremb. Muajt ​​e fundit i jam përkushtuar plotësisht vetes dhe familjes sime për t’u rikuperuar pas viteve në Lazio.

Kam udhëtuar shumë nëpër Evropë për të parë kampionatet e tjera, si funksionojnë skuadrat. Më pëlqen të shoh kultura të tjera. Për mua, Italia ka një rol themelor, por ndihem plotësisht i rikuperuar për një projekt të ri këtu ose jashtë vendit.

Një krahasim mes Allegrit dhe Inzaghit në garën për Scudetton?

Nuk më pëlqen të flas shumë për Simonen dhe mendoj se ai u përgjigj vetë me punën që bëri te Lazio dhe Interi dhe mendoj se krahasimi me Allegrin është i padrejtë. Inzaghi është risia mes teknikëve të rinj në Itali, prej vitesh po ecën shumë mirë dhe që tani po bën një rrugëtim edhe më rëndësishëm në nivel ndërkombëtar.

Çfarë mendoni për Piolin?

Kam respekt të madh për Piolin, sepse kam punuar atje për një kohë të gjatë, si njeri është për notën dhjetë, si trajner po rritet vazhdimisht. Rruga e tij në Itali ishte shumë e rëndësishme falë edhe punës së Maldinit dhe Massaras. Mendoj se e ardhmja e tij do të lidhet me fundin e këtij sezoni, edhe sepse Milani mbetet një skuadër për t’ia pasur gjithmonë frikën.

Nëse do të mund të ktheheshit në kohë, a do të bënit diçka ndryshe gjatë kohës suaj te Lazio?

Nuk do të ndryshoja asgjë për eksperiencën time te Lazio, sepse ishte shumë e rëndësishme, u hodha në ujë pa ditur not dhe gjithashtu mësova shumë. Kjo falë besimit dhe bashkëpunëtorëve të mi, nuk mendoj se do të ndryshoj shumë.

E vetmja keqardhje për mua është se nuk është bërë kurrë një analizë e mirë nga shtypi në sezonet e fundit për atë që kemi bërë. Gjithsesi, do të kisha dashur që të kishte pasur një analizë të saktë, nga buxhetet e deri te shifrat për lojtarët, të gjitha gjërat në dy vitet e fundit. Por mua më interesonte vetëm fakti që Lazio ishte një ekip i madh dhe edhe sot është një nga skuadrat më të forta në kampionat.

Ai duhej menaxhuar më mirë Milinkoviç-Saviç?

Për Milinkoviç-Saviçin janë thënë shumë gjëra të pavërteta, që nga lamtumira e tij në një transferim të lirë e deri te fakti se ai nuk donte të qëndronte, e vetmja gjë e vërtetë është se Lotito refuzoi një ofertë shumë të rëndësishme, mbi 100 milionë euro nga Milani dhe Manchester United.

Nuk dua të them shumë për mungesën e shitjes. Lotito donte të mbante një ekip të fortë dhe të respektonte premtimet e bëra trajnerit. Të mos harrojmë se në vitin e Covid-it, Lazio ishte gati ta fitonte kampionatin.

Si i keni marrëdhëniet me Lotiton?

Lotito është i tillë, kur është i qetë, i vendosur në situata të caktuara, ai është një person që u jep atyre që luajnë futboll mundësinë të punojnë me qetësi, preferon të punojë më shumë me fakte sesa me karrierë. Koha do të na vlerësojë të gjithëve, për mua ai bëri një punë të shkëlqyer.

Do t’ju pëlqente Napoli?

Po flasim për Napolin, jo për ndonjë ekip dosido, nuk ka asnjë diskutim. Nuk jam njeri që të them se nuk do të më pëlqente ky apo ai projekt. Napoli është një piacë fantastike me një qytet të çmendur futbolli. Ajo që thashë më parë është e vërteta e pastër, jam i kënaqur nëse De Laurentiis më respekton, por të them të drejtën respektoj punën e kolegut tim, sepse kam kaluar disa momente vetëm dhe e di se çfarë do të thotë të jetosh në një situatë të tillë dhe duke dëgjuar për kolegë të tjerë.

Cilën skuadër shihni si favorite për “Scudetton” mes Juventusit dhe Interit?

Unë e shoh Juventusin si favorit, duke pasur parasysh mundësinë për të luajtur një ndeshje në javë. Interi është një ekip shumë i fortë, gjithashtu i aftë për t’u mbijetuar disa momenteve të vështira, të mos harrojmë atë që ndodhi vitin e kaluar. Për ndeshjen e shoh më mirë Interin, por duke parë kalendarin, sidomos në shkurt, në fund të marsit mund të themi se kush do të jetë kandidat për fitoren përfundimtare.

Kur ia besuat stolin Sarrit, a ishte si kundëpërgjigje për emërimin e Mourinhos te Roma?

Sarri nuk erdhi si përgjigje ndaj Mourinhos, ne e morëm atë të ndryshonte, të dilnim nga zona jonë e rehatisë me një projekt të ri, me një trajner të ri. Pastaj loja Sarri-Mourinho është më e përshtatshme për shtypin sesa për mua. Mendoj se Mourinho do të kishte trajnuar edhe disa vite me Lotiton. Ai është një president që nga jashtë mund të duket i rëndë, por nga brenda, kur i futet diçka në kokë, e ka të vështirë ta ndryshojë, mjafton të shikosh historinë e trajnerëve që kanë pasuar njëri-tjetrin në Lazio.

Po sikur t’ju telefononte Roma?

Më mirë të mos përgjigjem…

