Rrëfimi i ish-skautit të Barcelonës në gjyq: Reali ofroi deri 170 milionë euro, por…

André Cury, ish-skaut i Barcelonës në Brazil, dëshmoi këtë të martë në gjyqin “Neymar 2”. Ai theksoi se futbollisti ishte gati të nënshkruante për Realin e Madridit, pasi i bëri një ofertë më të mirë, por, përveç kësaj, kishte edhe klube të tjera si Manchester City që ishin gjithashtu të gatshëm të nënshkruanin me të.

“Udhëtova në të gjithë botën me babanë e tij dhe shumë klube iu afruan për të nënshkruar me futbollistin: Manchester City, Real Madrid, Bayern… a po e mbanim të bllokuar lojtarin? Jo, kishim një kontratë të nënshkruar, por mund ta prishnim. Është si një çek që nuk e di nëse është i financuar,” – tha Cury.

Ish-punonjësi i Barcelonës ka rrëfyer interesin e Realit të Madridit për lojtarin. “Ne kishim arritur një marrëveshje me Santosin për të nënshkruar Neymarin, por disa ditë më vonë ai u tërhoq, sepse Madridi ndërhyri. Ata na kërkuan pesë milionë më shumë dhe Rosell tha se nuk do t’i paguante. Neymar po përgatitej për të kaluar testet mjekësore me Realin, por marrëveshja përfundimisht dështoi. Madridi ishte i gatshëm të paguante 170 milionë euro për lojtarin”.