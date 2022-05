Rrezikon ta humbasë me parametra zero, Barcelona vendos për të ardhmen e Depay-t

Ndërsa kontrata e Memphis Depay përfundon në vitin 2023, Barcelona dëshiron të rinovojë për të shmangur rrezikun për ta humbur atë me parametra zero.

Lojtari ka parë shumë pak minuta që nga ardhja e Xavi-t në krye të stolit të Barçës, ndryshe nga koha kur skuadra drejtohej nga Ronald Koeman, Memphis Depay tashmë është në pikëpyetje për të ardhmen.

Megjithatë, trajneri i Barçës së fundmi i dërgoi një mesazh sulmuesit të tij në një konferencë për shtyp: “Memphis është një lider. Ai mund të shënojë gola dhe të luajë shumë mirë. Duhet ta vlerësojmë. Do të shohim se çfarë mund ose nuk mund të bëjmë sezonin e ardhshëm. Ai është një lojtar i rëndësishëm. Ai bën diferencën, është lider, i gjithanshëm, punon mirë, ka një synim… duhet ta vlerësosh shumë”.

Referuar kësaj deklarate tashmë zgjatja e kontratës duket se zgjidhja më e mundshme. Sipas raportimeve të medieve spanjolle, Barcelona po shqyrton seriozisht idenë e zgjatjes aë kontratës së Memphis Depay.

Barça absolutisht nuk dëshiron të rrezikojë ta humbasë atë të largohet me parametra zero brenda një viti, prandaj, klubi katalanas do të jetë i hapur ndaj ofertave të mundshme këtë verë, por gjithsesi synimi kryesor mbetet zgjatja kontratës së Depay. Teksa një vendim përfundimtar do të merret në fund të sezonit.