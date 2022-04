Rroca tjetër gol në Turqi, por Istanbulspori pëson sërish humbje

Goli i Eduart Rrocës nuk i mjafton skuadrës së ligës së parë të Turqisë, Istanbulspor As, që u mposht 1-2 nga Erzurum BB, një rival i drejtpërdrejtë për një vend në zonën play off. Ish-futbollisti i Luftëtarit dhe Kukësit në Superiore shënoi në minutën e 73-të golin e vetëm të skuadrës së tij, që nuk mjaftoi për të marrë pikës, pasi miqtë kishin tundur dy herë rrjetën në pjesën e parë me Albayerak në fundin e pjesës së parë dhe me Alsan në minutën e 64-t.

Përveç Rrocës, titullar te skuadra e Istanbulsporit luajti edhe Ethemi, një tjetër ish-futbollist i Superiores, ndërsa Kristal Abazaj qëndroi gjatë gjithë ndeshjes në stol.

Për 28-vjeçarin Rroca ky ishte goli i katërt në kampionat në 16 ndeshje gjithsej, por duhet kujtuar që ka munguar në fushë takime për arsye dëmtimi. Vetëm katër ditë më parë Rroca shënoi tri herë në portën e Denizlisporit, por edhe në këtë rast skuadra e tij pësoi humbje (4-3).