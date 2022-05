Rruga drejt Tiranës/ Roma për rikthimin në finale pas 31 vitesh, betejë në “Velodrome”

Sonte zhvillohen dy gjysmëfinalet e kthimit në Conference League. Roma pret Leicester City në “Olimpico”, stadium që prej ditësh është “sold-out”. 1-1 takimi i parë në ishull, teksa pritet një tjetër betejë në qytetin e përjetshëm për një biletë në finalen e 25 majit në “Air Albania” të Tiranës.

Jose Mourinho shpreson të fitojë trofe që në sezonin e parë si trajner i Romës, ekip që finalen e fundit europiane e ka siguruar në vitin 1991 kundër Interit në Kupën UEFA. Edhe “Dhelprat” e Brendan Rodgers ëndërrojnë për finalen e parë europiane në histori.

Sfida do të fillojë prej orës 21:00 dhe do të transmetohet në Supersport 2. Marseille-Feyenoord është përballja tjetër gjysmëfinale. Skuadra nga Roterdami fitoi 3-2 duelin e parë në Holandë, por në “Velodrome” do të luhet një tjetër muzikë.

Francezët janë të karikuar në maksimum për të përmbysur rezultatin dhe për t’u bërë gati për finalen e Tiranës. Edhe kjo ndeshje fillon në orën 21:00, teksa do ta shijoni në Supersport 5.