Sa shumë ndryshime para Estonisë/ Kuqezinjtë nisin përgatitjet, 19 lojtarë në dispozicion të Rejës

Kombëtarja Shqiptare ka nisur përgatitjet për takimin e fundit të këtij muaji, miqësoren me Estoninë, që do të luhet në datën 13 qershor në “Air Albania”. Trajneri Edoardo Reja ka bërë disa ndryshime në listën e tij, teksa Etrit Berisha, Nedim Bajrami, Ivan Balliu, Kristjan Asllani, Klaus Gjasula, Berat Gjimshiti, Sokol Cikalleshi, Bekim Balaj, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla dhe Kastriot Dermaku do të largohen nga grumbullimi dhe nuk do të jenë të gatshëm për sfidën me Estoninë.

Ndërsa, me ekipin janë bashkuar edhe pesë lojtarët e rinj të ftuar së fundmi, Arbnor Muçolli, Jon Mersinaj, Enis Çokaj, Simon Simoni dhe Kevin Haveri. Anësori i majtë është pjesë e Riminit, teksa për 20-vjeçarin ka interesim konkret nga klubi i Torinos.

Ndryshimet janë bërë në mënyrë që stafi teknik dhe t’u japë minuta loje futbollistëve që nuk janë aktivizuar në dy ndeshjet e Ligës së Kombeve, si edhe për të provuar sa më shumë të rinjtë.

Pas humbjes 2-1 me Izraelin në mbrëmjen e së premtes, skuadra kuqezi ka zbritur në kompleksin Tropikal pasditen e së shtunës, me skuadrën që është ndarë në dy grupe.

Futbollistët titullarë kanë ndjekur një seancë rehabilitimi, ndërsa lojtarët e bashkuar me skuadrën këtë fundjavë dhe ata që nuk patën hapësira ose patën një minutazh të reduktuar, morën ngarkesën e plotë.

Me vetëm 1 pikë në dy ndeshje, rezultatet e dy ndeshjeve të para të Ligës së Kombeve ishin shumë larg pritshmërive, diçka që reflektohej dhe nga situata në kampin kuqezi, që i mungon atmosfera e para ndeshjes me Izraelin.

Lista e lojtarëve që do të jenë prezent për ndeshjen ndaj Estonisë

Elhan Kastrati

Gentian Selmani

Simon Simoni

Frederic Veseli

Elseid Hysaj

Enea Mihaj

Erjon Hoxhallari

Kevin Haveri

Amir Abrashi

Ylber Ramadani

Taulant Seferi

Myrto Uzuni

Giacomo Vrioni

Armando Broja

Enis Çokaj

Jon Mersinaj

Arbnor Muçolli

Endri Çekiçi

Ermir Lenjani