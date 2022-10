I përfshirë në projekte shoqërore dhe bamirësie, Sadio Mane merr çmimin “Sokrates”

Sulmuesi i Bayernit të Mynihut, Sadio Mane, u shpall fituesi i një çmimi special, që mban emrin e një legjende të futbollit, brazilianit Sokrates, për kontributin që ka dhënë në komunitet në vendlindjen e tij.

Ky çmim iu dorëzua Manesë pikërisht nga Rai Sokrates, vëllai i lojtarit të madh brazilian, i ndarë nga jeta vite më parë.

Me çmimin “Socrates” shpërblen lojtarët e përfshirë në projekte shoqërore dhe bamirësie.

Sadio Mané, after receiving the Socrates Award 👀 #ballondor @peaceandsport pic.twitter.com/b5NBhyMcgI

Raï, Socrates’ brother is on stage for the Socrates Awards with @peaceandsport 🥰#ballondor pic.twitter.com/w4CKX6oLv4

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022