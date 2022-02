“Salah nuk më bën përshtypje si lojtar”, kapiteni i Kamerunit ndez gjysmëfinalen

Kamerun-Egjipt është gjysmëfinalja e parë e Kupës së Kombeve të Afrikës. Dueli do të luhet sot, duke nisur prej orës 20:00. “Luanët e Paepur” eliminuan Gambian në çerekfinale dhe do të tentojnë finalen e madhe, me objektivin dhe shpresën për të siguruar triumfin e gjashtë në këtë kompeticion.

Kundërshtari është i fortë, Momo Salah që është rreziku kryesor i Egjiptit, por Vincent Aboubakar nuk e ka aspak frikë yllin e Liverpool. Sulmuesi kameruan, i cili la Besiktas verën e kaluar për t’u transferuar tek Al-Nassr në Arabinë Saudite, është golashënuesi më i mirë i Kupës së Kombeve të Afrikës me 6 gola deri tani.

Kapiteni i Kamerunit ka ndezur atmosferën e sfidës me komentin e tij për RFI. “Salah nuk më bën shumë përshtypje si lojtar. E them qartësisht këtë gjë, pasi unë jam një person i ndershëm dhe kam mënyrën time të të parit të gjërave. Nëse Salah do të më impresiononte si lojtar, do e pranoja pa probleme, por nuk është kështu.

Momo është futbollist i mirë, ai shënon gola por nuk prodhon shumë gjëra në fushë. Sigurisht, ai po paraqitet mirë në Premier League, sepse u bën disa vite që është pjesë e Liverpool. Salah është një lojtar i mirë, por nuk është në nivelin e Mbappe”, theksoi 30-vjeçari kamerunas.