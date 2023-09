Salernitana ngec në shtëpi, Torino triumfon në “Stadio Arechi”

Salernitana ngec në “Stadio Arechi” ndaj Torinos në takimin e javës së katërt, ndërsa ende nuk po mundet të provojë “shijen” e triumfit për këtë sezon të Serie A.

Sfida u mbyll me rezultatin 0-3, me miqtë që zhbllokuan takimin në minutën e 15’ me Buongiornon.

Ndërsa në minutën e 41’ Radonjic dyfishoi avantazhin e Torinos dhe bëri që pjesa e parë të mbyllej me rezultatin 0-2.

Pavarësisht tentativave nga vendasit edhe në pjesën e dytë rrugën drejt rrjetës e gjetën po miqtë.

Radonjic realizoi golin e tretë për Torinon në minutën e 50’, megjithatë ai tentoi të gjente sërish golin në minutën e 58’, por ai gol anulua pas verifikimit në VAR për pozicion të parregullt.

Në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 0-3, me Salernitanën që renditet në vend të 19-të me dy pikë, teksa Torino pozicionohet në vend të shtatë me shtatë pikë.