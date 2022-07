“Sanches do të largohet nga Lille, do transferohet te PSG ose Milan”

Milan ose PSG, Renato Sanches do të transferohet në një nga këto dy klube. Mesfushori portugez është prej kohësh në listën e dëshirave të kampionëve të Italisë, por përfshirja e PSG-së në garën për shërbimet e tij ka komplikuar planet e dyshes Maldini-Massara.

Presidenti i Lille, ekip ku 24-vjeçari luan prej vitit 2019, ka konfirmuar largimin e lojtarit të kombëtares portugeze. “Renato ka dy mundësi të shkëlqyera, dy klube shumë të mëdha interesohen për të”, u shpreh Olivier Letang.

“Nëse ai vazhdon të jetë ende me ne, kjo është për shkak se ne nuk kemi arritur një marrëveshje me klubet në fjalë. Renato do të largohet, se te cili klub nuk e di akoma, por bëhet fjalë për Milanin ose PSG-në”.

Lille pritet të përfitojë 15-18 milionë euro nga shitja e Sanches. L’Equipe raporton se kampionët e Francës kanë 48 orë kohë për të bindur Lille me ofertën e tyre. Nëse nuk ndodh, atëherë mesfushori do të pranojë ofertën e Milanit.

