Santos rrëfen marrëdhënien me Ronaldon: Nuk kemi folur që pas Katarit, ja pse s’ishte titullar në Botëror

Njëmbëdhjetë muaj pas largimit nga posti i trajnerit të Portugalisë, pas Kupës së Botës “Katar 2022”, Fernando Santos flet për zgjedhjet që bëri në Botëror, më konkretisht për lënien jashtë formacionit titullar të kapitenin në ndeshjet me Zvicrën dhe Marokun. Diçka që do ta bënte sërish.

Në një intervistë për median portugeze, trajneri rrëfen se e kupton lëndimin e CR7, tregon se nuk ka folur me të që atëherë dhe është i hapur për të rifilluar një “marrëdhënie shumë të fortë”.

Sa kohë nuk keni folur me Cristiano Ronaldon?

Kjo është një gjë tjetër… Ne nuk flasim më… Nuk e di çfarë dite ishte… Nuk kemi folur që kur u kthyem nga Katari.

Nuk keni folur që një ditë para ndeshjes kundër Zvicrës?

Jo, kjo nuk ka të bëjë me ndeshjen ndaj Zvicrës. Kam pasur një marrëdhënie shumë të fortë me Cristianon. Ne u takuam te Sportingu kur ai ishte 19 vjeç dhe kjo marrëdhënie u forcua që nga momenti që u takuam në “Seleção”.

Ne gjithmonë shkonim shumë mirë. Shprehja është pak e fortë, por pothuajse si baba e bir, ose vëllai i vogël dhe vëllai i madh. Ne kishim një marrëdhënie shumë të ngushtë, shumë të fortë, profesionale dhe personale.

Mora një vendim që ishte strategjik në Katar. Duhet të kuptosh pak. Thjesht thashë se ai është më i miri në botë. Dhe është. Por ka pasur një moment në karrierën e tij që ka qenë shumë i vështirë.

Në gjysmën e dytë të 2022 ai ka kaluar gjashtë muaj të këqinj. Edhe në aspektin shpirtëror. Nisi me atë fatkeqësi që ndodhi në familjen e tij (vdekja e njërit prej djemve binjakë). Ai moment e ndikoi vërtet atë dhe më pas është pjesa sportive. Cristiano nuk u përgatit në periudhën parasezonale.

Ai kaloi dy muaj pa stërvitje. Më pas Cristiano u kthye te Manchester United, por praktikisht nuk luajti. Nëse më pyesni nëse Cristiano fizikisht dhe individualisht ishte në top, do t’ju them se ishte. Askush nuk kujdeset më mirë për trupin dhe performancën e tij, si ai…

Nëse do të bënim teste, individualisht, ai do të ishte në krye. Nuk kemi dyshime për këtë, nuk kam. E dini, kishte shumë njerëz që mendonin se ai nuk duhej të luante dhe më kritikuan për këtë, por unë e njoh më mirë se kushdo. Gjithsesi, për sa i përket ritmit të lojës, ishte momenti i tij më i keq. Ai nuk kishte ritëm.

Ne u përpoqëm, gjatë atyre ndeshjeve para Kupës së Botës, dhe më pas në ndeshjet e para të vetë Kupës së Botës, ta futnim atë në ritmin e lojës, gjë që i mungonte. Për pjesën tjetër nuk i mungonte asgjë. Nëse do të bënte një sprint me ndonjë koleg, ose do të bënte një test qëndrueshmërie, ndoshta do të fitonte. Nuk ka lidhje me këtë, ishte një çështje strategjike.

Po të ishit sot në të njëjtën situatë?

Do të merrja të njëjtin vendim! Ishte vendim strategjik. Së pari duhet të mendoj për ekipin. Mendova se strategjikisht ishte vendimi më i mirë. Unë dhe stafi im teknik, siç do ta kuptoni, diskutuam këtë çështje, nuk ishte një vendim i lehtë. Edhe për çështje personale, miqësi e të tjera, pasi kishte një peshë të madhe. Nuk do të thotë që Cristiano nuk do të luante, sepse do të hynte dhe mund të luante nga fillimi në ndeshjen tjetër.

Por loja shkoi aq mirë, aq mirë me Zvicrën, saqë në ndeshjen e radhës nuk kishte kuptim të ndryshonim. Cristiano do të futej në lojë po të ishte e nevojshme dhe do të zgjidhte ndeshjen. Besimi im tek ai ishte i njëjtë. Të gjithë ata që ishin atje menduan se do të bëheshim kampionë bote, e dini? Bindja ime dhe e lojtarëve ishte e njëjtë si në vitin 2016. Por kaq, nuk ndodhi. Nëse do të kishim mundur Marokun, kundër kundërshtarit të radhës (Francës) ndoshta Cristiano do të ishte në formacionin startues.

Besoj se një ditë do të takohemi, do të shikojmë njëri-tjetrin dhe do të mendojmë: “Kemi pasur gjithmonë këtë marrëdhënie”. Nuk kam asnjë keqardhje nga ana ime. E kuptoj që ai ishte i lënduar në atë kohë dhe e kuptoj se ndoshta ai është ende i lënduar. Marrëdhënia ime me Cristianon nuk ka ndryshuar aspak. Shpresoj që një ditë situata të ndryshojë. Nëse nuk ndodh, jini të durueshëm. Jam i trishtuar, por…