Sarri “djeg” Hysajn dhe “thumbon” Mourinhon: Vendi i dytë, dështim për Romën

Elseid Hysaj nuk bind më Sarrin, që në konferencën për shtyp para startit të kampionatit, ka pasur një mesazh të qartë edhe për shqiptarin tjetër, Igli Taren, të cilit i ka kërkuar një mbrojtës të majtë të mirëfilltë.

“Në krahun e majtë kemi Hysajn, por që nuk është në rolin e tij natyral. Do të doja një futbollist që luan me këmbën e majtë, pasi do të na ofronte më shumë zbritje në krah dhe qarkullim më të mirë të topit. Ka ende edhe dy javë deri në mbyllje të merkatos, ndaj shpresoj që të bëjmë diçka”, deklaroi Sarri.

Më pas trajneri bardhekaltër nuk i kurseu “thumbat” edhe për Jose Mourinhon që deklaroi se Lazio ka shpenzuar më shumë se Roma në merkato, plot 39 milionë euro.

“Ne nuk kemi shpenzuar, por kemi investuar 39 milionë euro. Për Mourinhon kam konsideratë dhe duke njohur aftësitë e tij, besoj se vendi i dytë do të ishte dështim për Romën”, tha Sarri.