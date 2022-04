Sarri kërkon më shumë nga sulmuesi: Ndonjëherë më duket sikur bën rolin e arbitrit anësor!

Në fitoren e fundit 1-4 të Lazios ndaj Genoas, heroi i bardhekaltërve ishte Ciro Imobile. Sulmuesi i kryeqytetasve shënoi një tregolësh që e ngjiti edhe në krye të golashënuesve të kampionatit italian, ndërkohë që trajneri Mauricio Sarri nuk mund të mos kishte elozhe për sulmuesin e tij. Megjithatë, pavarësisht fitores së madhe dhe formës së Imobiles, Sarri nuk harroi të kritikonte Felipe Anderson.

Braziliani tregoi një mungesë impenjimi në fushë, ndërsa tekniku i Lazios theksoi se nëse anësori do të ishte gjithnjë në 100% e tij atëherë nuk do të luante në Itali, mirëpo mungesa e vazhdimësisë e bën që herë pas herë në fushë, lojtari t’i ngjajë me arbitrin anësor.

“Nëse Anderson do të ishte gjithnjë në 100% të tij, atëherë nuk do të luante me Lazion, madje nuk do të ishte pjesë e Serisë A. Ka kualitet teknik dhe fizik të jashtëzakonshëm, por ka gjithashtu edhe një mungesë vazhdueshmërie. Ndonjëherë i tërheq vëmendjen dhe i them se duket sikur në fushë bën rolin e arbitrit anësor duke vrapuar pa shumë impenjim në krah.

Gjithsesi, ata që e njohim më parë se unë, më thonë se Anderson është përmirësuar në pjesën e impenjimit në fushë dhe tashmë është më i përqendruar se më parë. Unë shpresoj t’i gjej mënyrën për t’i marrë 100% pasi në të kundërt do të zhgënjehem shumë duke qenë se tek ai shoh gjëra të mëdha”, u shpreh Sarri.