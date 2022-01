Sassuolo në çerekfinale, sfidon Juven

Sassuolo bëhet skuadra e radhës që arrin kualifikimin për në fazën çerekfinale të Kupës së Italisë, pasim mundi në raundin e 1/8 Cagliarin. Në një përballje të ekuiliburar, të besuarit e trajnerit Alessio Dionisi arritën që të gjenin golin pa u mbushur 20 minuta lojë, markoeni Harroui u tregua i saktë pas një harkimi nga e djathta, duke përshëndetur fundin e rrjetës.

Me kalimin e minutave, Cagliari e rriti presionin, por në anën tjetër la hapësira duke rrezikuar që të pësonte dhe golin e dytë. Pavoletti ishte më i rrezikshmi në radhët e skuadrës së Walter Mazzarri.

Kapiteni arriti që të shënonte në pjesën e dytë, teksa në të 61-ën ishte fantastik duke vendosur ekuilibrin. Fillimisht gjyqtari e akordoi të rregullt realizimin, por më pas sistemi VAR sinjalizoi një pozicion të parregullt bën nisjen e aksionit, duke ndërprerë festën e Cagliarit. Pavarësisht mundësive të krijuara nga të dyja skuadrat, rezultati nuk ndryshoi deri në fund.

Sassuolo arrin të avancojë në raundin tjetër, ku do të ndeshet me Juventusin. Zonja e vjetër është fituesja në fuqi e këtij kompeticioni dhe nuk do të jetë aspak e lehtë për skuadrën e Alessio Dionisi.