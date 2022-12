Scaloni, lutje Messit: Po të rezervoj fanellën për Botërorin e vitit 2026!

Lionel Scaloni, trajneri që udhëhoqi Argjentinën drejt titullit të kampionit të botës në Katar, i kërkoi Lionel Messit të rimendonte vendimin që mori se ky ishte Botërori i fundit në karrierën e tij. Në konferencën për shtyp pas finales kundër Francës, trajneri iu çoi mesazh “yllit” të PSG-së se e llogariste në skuadër për

“Messi ka fituar të drejtën për të vendosur se çfarë dëshiron të bëjë me karrierën e tij në përgjithësi dhe me kombëtaren. Nëse ai dëshiron të vazhdojë të luajë për ne, do t’i ruaj një vend dhe fanellën me numrin 10 për Kupën e Botës 2026. Është kënaqësi ta stërvitësh, nuk kam parë askënd që t’ua transmetojë kolegëve të tij atë që transmeton ai”.

Scaloni e pranoi se ishte i befasuar që mundi të fitonte Botërorin me këtë Argjentinë.

“Nuk ishte në planet e mia, sinqerisht, por gjëja më e rëndësishme ishte se si ia arritëm. Ndjenja është e pabesueshme, loja ishte vërtet e çmendur. Ne jemi kampionë bote me meritë. Këtu nuk ka ego apo individualitet, të gjithë po lundrojmë në të njëjtin drejtim”.