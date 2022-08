Schalke “tradhtohet” nga Drexler, debutim me humbje pas kthimit në Bundesligë

Java e parë e Bundesligës gjermane uli siparin me ndeshjen Koln – Schalkle 04 mbyllur me fitoren e vendësve 3-1. Një debutim me humbje në rikthimin e “Bluve Mbretërorë” në elitë, kushtëzuar nga fakti që nga minuta e 35-të miqtë luajtën me një lojtar më pak.

Pjesa e parë u mbyll pa goli dhe pikërisht episodi i minutës së 35-të, kur Drexler u ndëshkua me karton të kuq, prishi balancat në fushë. Sapo nisi fraksioni i dytë, Kilian zhbllokoi rezultatin (49’), ndërsa në të 62-tën Kainz dyfishoi shifrat. Bulter në të 76-tën ngushtoi diferencën në 2-1, duke rritur shpresat e miqve për rezultat pozitiv, por goli i Ljubicic në të 80-tën vulosi rezultatin përfundimtar në 3-1.